Derin Talu tartıdaki kilosunu görünce harekete geçti! "Takmıyorum" demişti...

Son dönemde aldığı kilolarla sosyal medyada konuşulan Derin Talu tartılınca neye uğradığını şaşırdı. Derin Talu kilosundan rahatsız olunca harekete geçti.

Derin Talu tartıdaki kilosunu görünce harekete geçti! "Takmıyorum" demişti...
Kubra Akalın

Defne Samyeli’nin kızı olan Derin Talu her hareketiyle adından söz ettiriyor. Aldığı kilolar yüzünden sosyal medyada sık sık konuşulan ve cesur kıyafetleriyle dikkat çeken Talu geçtiğimiz günlerde eski bikinili hallerini paylaşmıştı.

"Biliyorsunuz kilo aldım. Bu normalde çok taktığım bir şey değil. Yavaş yavaş kilo vermeye çalışıyordum. Ama dün eski resimlerime baktım. Kilo vereceğim..." diyen Talu son olarak tartıya çıktı.

Derin Talu tartıdaki kilosunu görünce harekete geçti! "Takmıyorum" demişti... 1

Derin Talu tartıda gördüğü kiloyla neye uğradığını şaşırdı ve harekete geçti.

Derin Talu tartıdaki kilosunu görünce harekete geçti! "Takmıyorum" demişti... 2

Kilo verme sürecine girdiğini belirten ve eski fotoğraflarını paylaşan güzel isim, spora başladı.

Derin Talu tartıdaki kilosunu görünce harekete geçti! "Takmıyorum" demişti... 3

Son olarak Ebo ile video çeken Derin Talu, kendisine gelen +18 mesajları göstermişti.

Derin Talu kendisine gelen çirkin ve küfürlü mesajları göstererek "Bana gelen DM'lere bakar mısın? Utanmıyor musunuz bunları söylerken... Ben CV isterken de dalga geçiyordum" demişti.

Derin Talu
