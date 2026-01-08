MAGAZİN

Derin Talu, ünlü fenomenlerin vücuduna takıldı! "O zayıflığı kapatmak için..."

Defne Samyeli’nin sık sık gündem olan küçük kızı Derin Talu bu sefer influencer'ların tek tip görünmesine takıldı. Son dönemde aldığı kilolarla gündeme gelen Talu bakın ne dedi...

Derin Talu, ünlü fenomenlerin vücuduna takıldı! "O zayıflığı kapatmak için..."

Uyuşturucu operasyonunda adı geçen Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Kasım Garipoğlu’nun uyuşturucu partilerinde 'özel ağırlayın' dediği isim olarak adı anılan Derin Talu paylaşımlarına devam ediyor.

Daha önce açıklamalarıyla sık sık tartışma yaratan Talu, bu kez influencer'ları hedef aldı.

Son zamanda kilo aldığını kabul eden Derin Talu ünlü fenomenlerin tek tip görünümünü eleştirdi.

Yaptığı paylaşımında influencer’ların büyük kısmında tek tip bir vücut algısı yaratıldığını söyleyen Derin Talu, “Gördüğünüz çoğu influencer’da aynı vücut tipi var. Aşırı zayıf, tıknaz, kısa… O zayıflığı kapatmak için yapılı memeler… Ben o fiziğe uymuyorum. Siz de uymak zorunda değilsiniz” diyerek takipçilerine net bir mesaj verdi.

