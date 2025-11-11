Derin Talu ve Deren Talu ifade verdi! Uyuşturucu testleri pozitif çıkmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan kamuoyunda tanınan kişilere yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. Yapılan testlerde 19 kişiden 8'inin testinin pozitif olduğu öğrenilmişti.

Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Deren ve Derin Talu'nun, dün akşam saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verdikleri öğrenildi.

Testi pozitif çıkan isimlerden Deren Talu daha önce yaptığı açıklamada "Çıktığı iddia edilen sonuçlar karşısında şok içerisindeyim. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım, denemedim. Kanımda çıkan sertralin kullandığım antidepresandan." iddiasında bulunmuştu.

Kaynak: DHA