Derin Talu X'te en çok konuşulan isim oldu: "Sevgililik gelip geçen bir şey"

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun annesiyle yaptığı programda söylediği sözler yeniden X'in gündeminde. Talu'nun sevgililik üzerine yaptığı yorumlar tepkilerin odağında.

Derin Talu X'te en çok konuşulan isim oldu: "Sevgililik gelip geçen bir şey"

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında testleri pozitif çıkan Derin ve Deren Talu son dönemde sık sık gündeme geliyor. Defne Samyeli'nin kızları Talu kardeşlerden Derin Talu özellikle açıklamalarıyla ve paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Youtube'da aylar önce annesiyle bir program yapan Derin Talu burada sevgililik üzerine ilginç açıklamalarda bulundu.

Derin Talu "Sevgili olduğum herkes benimle evlenmeye kalktı. Siz kimsiniz ki ben sizinle evleneyim?" deyince annesi Defne Samyeli ise "Siz kimsiniz ki ben sizinle sevgili olayım demiyorsun da evleneyim diyorsun?" diye sordu.

Derin Talu X te en çok konuşulan isim oldu: "Sevgililik gelip geçen bir şey" 1

Bunun üzerine Derin Talu "Ya sevgililik çünkü gelip geçen bir şey. Yani benim için çok önemli bir şey değil. Hani ben sevgililerin hepsine de bayılmadım. Çoğunu sevmedim yani. Evet. Onlar da beni çok sevmedi. Hani sadece böyle ayıptır söylemese hani kafalarında büyüttüler yanlarında dekor gibi istenilen bir şey oldum ben. Bunu da yani evlilik tarafına çekmeyecektim tabii ki." yanıtını verdi.

Derin Talu X te en çok konuşulan isim oldu: "Sevgililik gelip geçen bir şey" 2

Bu sözler sosyal medya uygulaması X'te konuşulmaya başladı. Derin Talu X'te TT olarak günün en çok konuşulan ünlüsü oldu. Derin Talu'nun sözlerine eleştiriler de gecikmedi.

Derin Talu X te en çok konuşulan isim oldu: "Sevgililik gelip geçen bir şey" 3


Sosyal medyada "Neden birlikte oldun", "Neden kendini kullandırdın?" eleştirileri yağdı.

Anahtar Kelimeler:
Derin Talu
