Nurseli İdiz kalp krizi mi geçirdi? Nurseli İdiz sağlık durumu nasıl?

Nurseli İdiz sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Usta oyuncu evinde rahatsızlanınca ilk müdahale gecikmedi. Kalp krizi geçirdiği söylenen oyuncudan açıklama geldi.

Nurseli İdiz kalp krizi mi geçirdi? Nurseli İdiz sağlık durumu nasıl?

Nurseli İdiz, kısa süreli kalp ritim bozukluğu yaşadı. Türkiye turnesi kapsamında şehir şehir dolaştıklarını ve yoğun tempo nedeniyle yorgunluk oluştuğunu ifade eden İdiz, gerekli müdahalenin evinde doktoru tarafından yapıldığını açıkladı.

Ancak bu açıklamaya rağmen Nurseli İdiz'in kalp krizi geçirdiği haberleri dolaşıma girdi. Hastaneye kaldırıldığı iddia edilen sinema ve tiyatro sanatçısı Nurseli İdiz sosyal medya hesabından yayımladığı videolu açıklamayla, iddiaların yalan olduğunu belirtti.

Nurseli İdiz kalp krizi mi geçirdi? Nurseli İdiz sağlık durumu nasıl? 1

Oyuncu, "Arkadaşlar, kalp krizi falan geçirmedim. Allah korusun. Öyle olsa, hastanede yatıyor olurdum. Bende hem panik atak hem aritmi oluyor zaman zaman. Biraz tansiyonum fırladı. Gelip kontrol etti arkadaşlar. Çok şükür iyiyim. Tekrar normal hayata geçtik çok şükür." ifadelerini kullandı.

Nurseli İdiz kalp krizi mi geçirdi? Nurseli İdiz sağlık durumu nasıl? 2

Sosyal medyada yayılan yalan haberlere de tepki gösteren Nurseli İdiz, "Yani ya kalp krizi geçirtiyorsunuz adama, ya öldürüyorsunuz. Sağ olun, eksik olmayın vallahi." diyerek sözlerini sürdürdü.

Nurseli İdiz
