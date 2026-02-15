“Güller ve Günahlar”da İlkim'e ne oldu? 18. Bölüm fragmanı olay oldu

Güller ve Günahlar'ın 17. bölümü, romantik sahneleri ve duygusal anlarıyla izleyiciden tam not aldı. Özellikle Serhat ve Zeynep arasındaki sahneler sosyal medyada medyada geniş yankı uyandırdı. Güller ve Günahlar 18. bölüm fragmanı ise şimdiden merak konusu oldu.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 17. BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin 14 Şubat akşamı ekrana gelen bölümünde masada duran kalpli çikolata kutusu üzerinden başlayan sohbet, kısa sürede içten bir yakınlaşmaya dönüştü. Serhat’ın “Sevgililer Günü senin için özel bir gün mü?” sorusu üzerine Zeynep’in verdiği yanıt, karakterin geçmişine dair sıcak bir kapı araladı. Annesinin çiçekçi olmasından dolayı olduğunu ve 14 Şubat’ın onlar için yılın en yoğun, en bereketli günü olduğunu anlatan Zeynep, “Belki annemin çiçek tezgâhından çiçek almışsınızdır… Ya da bir 14 Şubat günü size gül satmışımdır” sözleriyle sahneye nostaljik bir dokunuş katacak. Serhat’ın “Almadım, Seni görmüş olsaydım asla unutmazdım” cümlesi sahnenin en çarpıcı repliği olarak hafızalara kazındı.

Öte yandan Berrak, Zeynep’e karşı Ebru’yu kendi tarafına çekmenin yollarını arar. İlkim’in şahit olduğu bir konuşma korkunç bir olaya sebebiyet verir.

İlkim'e ne olacağı da merak edilirken sosyal medyada "Bu nasıl sahne çok ağladım" yorumları yapıldı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 18. BÖLÜM FRAGMANI

Güller ve Günahlar 18. bölüm fragmanı da merak konusu oldu. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı Güller ve Günahlar'ın 18. bölüm fragmanı yayınlandı.

Güller ve Günahlar 18. bölüm fragmanından tek kare ekrana geldi. Devamının uygulama odaklı olması bazı seyircileri kızdırdı.