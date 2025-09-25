Derya Pınar Ak Sultana filmi için direk dansı eğitimi alıyor! Prova görüntülerini yayınladı

Gerçek hayat hikayesine dayanan Sultana filmi, 7 tane direk dansçısının hikayesini ele alıyor. Özellikle kadınların özgürlük anlayışını ve dayanışmasını merkeze alan film kadınların yaşayacakları mücadeleyi izleyiciye aktaracak.

Film için hazırlıklar devam ederken projede Belaruslu Anna'ya hayat verecek olan Derya Pınar Ak yeni rolü için eğitimler almaya başladı.

Direk dansı provalarından görüntüler paylaşan Derya Pınar Ak'ın bu videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü ismin Kasım ayında film çekimlerine başlayacağı da öğrenildi.

Derya Pınar Ak'ın prova görüntülerine ise; 'Çok başarılı', 'Heyecanla bekliyorum', 'Güzel bir proje olacak' gibi yorumlar yapıldı.

FİLMİN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmde Tuba Büyüküstün Meral olarak yer alacakken, Derya Pınar Ak Anna’yı; Seray Kaya Tülay’ı üstlenecek. Begüm Akkaya, Itır Esen, Rojbin Erden de kadroda. Şirin Sultan Saldamlı, Nezo karakterini canlandırmak üzere kadroya katıldı.