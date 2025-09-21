MAGAZİN

Derya Pınar Ak ve Rojbin Erden, Sultana filmi için direk dansı öğreniyor!

Sultana filminde direk dansçılarını canlandıracak olan Derya Pınar Ak ve Rojbin Erden, hazırlık provalarına tüm enerjileriyle devam ediyor. İki güzel oyuncu direk dansı eğitiminden anlarını paylaştı.

Derya Pınar Ak ve Rojbin Erden, Sultana filmi için direk dansı öğreniyor!
Kubra Akalın

Yakında çekimlerine başlanacak olan Sultana filmi, sahnede ve hayatta kendi gücünü keşfeden 7 farklı direk dansçısı kadının hikâyesini beyaz perdeye taşıyacak.

Her karakterin özgün yolculuğunu ve direnişini anlatacağı yapımın çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanması planlanıyor.

Derya Pınar Ak ve Rojbin Erden, Sultana filmi için direk dansı öğreniyor!

Filmin oyuncu kadrosunda yer alan Derya Pınar Ak ve Rojbin Erden, rollerine hazırlanmak için direk dansı eğitimlerine başladı.

Yoğun bir çalışma temposuna giren Ak, antrenman sürecini sosyal medya hesabından da paylaşarak takipçilerine hazırlık aşamalarını gösterdi. İki güzel oyuncu rollerinin hakkını vermek için yoğun tempoda pole dansı eğitimi alıyor.

Derya Pınar Ak ve Rojbin Erden, Sultana filmi için direk dansı öğreniyor!

GÜÇLÜ KADRO

Öte yandan filmde Tuba Büyüküstün Meral olarak yer alacakken, Derya Pınar Ak Anna’yı; Seray Kaya Tülay’ı üstlenecek. Begüm Akkaya, Itır Esen, Rojbin Erden de kadroda. Şirin Sultan Saldamlı, Nezo karakterini canlandırmak üzere kadroya katıldı.

Derya Pınar Ak
