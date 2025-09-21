Derya Pınar Ak ve Rojbin Erden, Sultana filmi için direk dansı öğreniyor!

Yakında çekimlerine başlanacak olan Sultana filmi, sahnede ve hayatta kendi gücünü keşfeden 7 farklı direk dansçısı kadının hikâyesini beyaz perdeye taşıyacak.

Her karakterin özgün yolculuğunu ve direnişini anlatacağı yapımın çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanması planlanıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda yer alan Derya Pınar Ak ve Rojbin Erden, rollerine hazırlanmak için direk dansı eğitimlerine başladı.

Yoğun bir çalışma temposuna giren Ak, antrenman sürecini sosyal medya hesabından da paylaşarak takipçilerine hazırlık aşamalarını gösterdi. İki güzel oyuncu rollerinin hakkını vermek için yoğun tempoda pole dansı eğitimi alıyor.

GÜÇLÜ KADRO

Öte yandan filmde Tuba Büyüküstün Meral olarak yer alacakken, Derya Pınar Ak Anna’yı; Seray Kaya Tülay’ı üstlenecek. Begüm Akkaya, Itır Esen, Rojbin Erden de kadroda. Şirin Sultan Saldamlı, Nezo karakterini canlandırmak üzere kadroya katıldı.