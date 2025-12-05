Bengü'den şaşırtan paylaşım! Eski eşi Selim Selimoğlu ile bir araya geldi

2018 yılında hayatlarını birleştiren şarkıcı Bengü ile Selim Selimoğlu, geçtiğimiz yıl 6 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Çiftin iki çocuğunun velayeti ise anne Bengü’ye verilmişti.

Boşanmalarına rağmen eski eşler, çocukları sayesinde bir araya gelmeye devam ediyor.

Bengü, oğlunun okulunda eski eşiyle bir araya geldiği o anı, kırmızı kalp emojisiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Barışıyorlar mı?' sorusunu gündeme getirirken bazıları ise 'Sadece çocuklar içindir' yorumunu yaptı.İkiliden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.