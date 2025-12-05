MAGAZİN

Bengü'den şaşırtan paylaşım! Eski eşi Selim Selimoğlu ile bir araya geldi

Geçen yıl anlaşmalı olarak boşanan şarkıcı Bengü ile Selim Selimoğlu, bir araya geldi. Şarkıcı, buluşmayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Öznur Yaslı İkier

2018 yılında hayatlarını birleştiren şarkıcı Bengü ile Selim Selimoğlu, geçtiğimiz yıl 6 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Çiftin iki çocuğunun velayeti ise anne Bengü’ye verilmişti.

Boşanmalarına rağmen eski eşler, çocukları sayesinde bir araya gelmeye devam ediyor.

Bengü den şaşırtan paylaşım! Eski eşi Selim Selimoğlu ile bir araya geldi 1

Bengü, oğlunun okulunda eski eşiyle bir araya geldiği o anı, kırmızı kalp emojisiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Bengü den şaşırtan paylaşım! Eski eşi Selim Selimoğlu ile bir araya geldi 2

Bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Barışıyorlar mı?' sorusunu gündeme getirirken bazıları ise 'Sadece çocuklar içindir' yorumunu yaptı.İkiliden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

