Dilan Çiçek Deniz festivale damga vurdu! İddialı tarzı tam not aldı

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan Dilan Çiçek Deniz bu yıl dördüncüsü düzenlenen Red Sea Uluslararası Film Festivalinin açılış gecesinde kırmızı halıda boy gösterdi.
Davetlilerden yoğun ilgi gören Deniz, geceye beyazlar içinde katıldı. Işıltılı derin yırtmaçlı elbisesiyle peş peşe pozlar veren ünlü isim bu haliyle tam not aldı.
Dilan Çiçek Deniz'in geceden kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme; 'su gibisin', 'harikasın', 'çok güzelsin' şeklinde yorumlar yapıldı.
Dilan Çiçek Deniz son olarak ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşamıştı.
