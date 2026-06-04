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Derya Uluğ evleniyor! Tarih bile verdi

10 yıldır aşk yaşayan Derya Uluğ ile Asil Gök'ten müjdeli haber geldi. Ünlü çift aşklarını resmiyete dökerek evlenmeye karar verdi.

Derya Uluğ evleniyor! Tarih bile verdi
Öznur Yaslı İkier

Yansıma, Kanunlar Gibi, Canavar, Okyanus ve Sana Çıkıyor Yollar gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Derya Uluğ özel hayatıyla gündeme geldi.

Müzisyen Asil Gök ile 10 yıldır aşk yaşayan ünlü şarkıcı evlilik kararı aldı.

Derya Uluğ evleniyor! Tarih bile verdi 1

Sosyal medyadan zaman zaman Asil Gök ile mutluluk karelerini paylaşan Derya Uluğ, yaptıkları ortak projelerle de dikkat çekiyor.

Derya Uluğ evleniyor! Tarih bile verdi 2

10 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıracak olan ünlü çift, bu yılın sonunda nikah masasına oturacaklarını duyurdu.

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Derya Uluğ
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