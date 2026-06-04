Derya Uluğ evleniyor! Tarih bile verdi

Yansıma, Kanunlar Gibi, Canavar, Okyanus ve Sana Çıkıyor Yollar gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Derya Uluğ özel hayatıyla gündeme geldi.

Müzisyen Asil Gök ile 10 yıldır aşk yaşayan ünlü şarkıcı evlilik kararı aldı.

Sosyal medyadan zaman zaman Asil Gök ile mutluluk karelerini paylaşan Derya Uluğ, yaptıkları ortak projelerle de dikkat çekiyor.

10 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıracak olan ünlü çift, bu yılın sonunda nikah masasına oturacaklarını duyurdu.