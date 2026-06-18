Derya Uluğ ile Asil Gök evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler...

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ile müzisyen Asil Gök, evlilik yolunda ilk ciddi adımı attı.

Şubat ayında Asil Gök'ten sürpriz bir evlilik teklifi alan ve bu teklife "Evet" yanıtını veren Uluğ, sevgilisiyle aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı.

Ünlü çiftin mutluluğu, törene katılan yakın dostlarının sosyal medya paylaşımlarına yansıdı.

İkili, nişan karelerini ortak bir paylaşımla sosyal medya hesaplarından da yayımladı.

Ünlü çifti; Demet Akalın, Emre Altuğ, Buray, Çiğdem Batur, Buray, Asuman Dabak, Seda Sayan, Cenk Tosun ve Murat Dalkılıç gibi isimler yaptıkları yorumlarla tebrik etti.