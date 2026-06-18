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Derya Uluğ ile Asil Gök evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler...

Uzun yıllardır birlikte olan Derya Uluğ ile Asil Gök, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle yüzük taktı.

Derya Uluğ ile Asil Gök evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler...
Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ile müzisyen Asil Gök, evlilik yolunda ilk ciddi adımı attı.

Şubat ayında Asil Gök'ten sürpriz bir evlilik teklifi alan ve bu teklife "Evet" yanıtını veren Uluğ, sevgilisiyle aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı.

Derya Uluğ ile Asil Gök evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler... 1

Ünlü çiftin mutluluğu, törene katılan yakın dostlarının sosyal medya paylaşımlarına yansıdı.

Derya Uluğ ile Asil Gök evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler... 2

İkili, nişan karelerini ortak bir paylaşımla sosyal medya hesaplarından da yayımladı.

Derya Uluğ ile Asil Gök evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler... 3

Ünlü çifti; Demet Akalın, Emre Altuğ, Buray, Çiğdem Batur, Buray, Asuman Dabak, Seda Sayan, Cenk Tosun ve Murat Dalkılıç gibi isimler yaptıkları yorumlarla tebrik etti.

Derya Uluğ ile Asil Gök evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler... 4

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Derya Uluğ
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