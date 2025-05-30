Derya Uluğ sahnede neye uğradığını şaşırdı! O anlar çok korkuttu

Derya Uluğ, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali’nin beşinci gününde Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde sevenleriyle bir araya geldi.

Ünlü şarkıcı Şanlıurfa konseri sırasında birbirinden trend şarkılarını seslendirdi. Dinleyicilerin çoşkuyla eğlendiği gece de korktutan bir an yaşandı.

Derya Uluğ, sahnede şarkı söylediği sırada seyircilerden biri sahneye su şişesi fırlattı. O anlarda neye uğradığını şaşıran ünlü isim şarkısını söylemeye devam etti.

Derya Uluğ konser esnasında yaşadığı bu korkunç olaydan refleksleri sayesinde kurtuldu. Ünlü şarkıcı yaşadığı o anlar için sosyal medyasından açıklamada bulundu.

Uluğ, “ Bir kişinin yanlışı, gecenin ve Urfa’nın güzelliğini gölgeleyemezdi. Hiç kimsenin yaşamamasını, yaşatmamasını diliyorum. Kaleci reflekslerim sağ olsun” sözleriyle karşılık verdi.