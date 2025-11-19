MAGAZİN

Derya Uluğ ve Asil Gök şikayetçi oldu! Kapısını zorlayıp içeri girmeye çalıştı! Evin önünde sinir krizi geçirdi

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ile nişanlısı Asil Gök, komşuları Nazlı E.’nin kapılarına gelip tehditkâr davranışlarda bulunması nedeniyle büyük bir korku yaşadı. Sinir krizi geçirip apartmanı birbirine katan Nazlı E.’ye diğer komşular müdahale etmeye çalıştı.

Öznur Yaslı İkier

Derya Uluğ ve müzisyen nişanlısı Asil Gök, sürekli gürültü yaparak onları rahatsız eden komşuları Nazlı E. hakkında şikayette bulunmuşlardı.

Nazlı E. şikayet sonrası, müzisyenin evinin önünde tehditler savurup ardından sinir krizi geçirdi. Yaşanan olay sonrası diğer komşular devreye girerek Nazlı E.'yi sakinleştirmeye çalışıyor.

Asil Gök'ün kapının önünde bağıran Nazlı E.'yi "İçeride çocuk var" diyerek uyardı.

Geçtiğimiz günlerde de Nazlı E.'nin, ünlü müzisyenin kapısını zorlayarak daireye zorla girmeye çalıştığı iddia edildi. Olay sırasında evde misafirlerin de bulunduğu, kapıya zarar verildiği ve gürültü nedeniyle binada huzursuzluk yaşandığı öne sürüldü.

Günaydın'dan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre; olayla ilgili güvenlik kamera kayıtları ve site yönetimi tutanakları savcılığa sunuldu. Şüpheli hakkında adli makamlardan 'uzaklaştırma' ve 'koruma' kararı talep edildi.

