Revna Sarıgül'den Ömer Sarıgül ifşası: "Aracımı sattı! Baskı ve şiddet..."

2019 yılında evlenen Revna Sarıgül ile Ömer Sarıgül çiftinin evlilikleri iddialara göre ihanet iddiasıyla bitiyor. Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül rekor nafaka ve tazminatı vermeyeceği iddialarıyla gündeme geliyordu.

Revna Sarıgül sessizliğini bozdu ve Ömer Sarıgül hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu.

"BASKI VE ŞİDDET" İDDİASI

"İçinde bulunduğum boşanma süreci ile ilgili basında çokça haber çıkıyor. Çocuklarımın zarar görmemesi için en başından beri son derece özenli davrandım. Benim hiçbir açıklama yapmamış olmama rağmen boşanmam konusunda doğru ya da yanlış herkesin bir fikri oldu" diyen Revna Sarıgül paylaşımında bomba iddialarda bulundu:

"Evliliğim boyunca ne yaşadığımı, maruz kaldığım baskı ve şiddeti benden iyi kimse bilemez. Yaşadıklarımı ve yaşadıklarımın üzerimde bıraktığı etkileri tarif etmem mümkün değil. Hakkımda ortaya atılan asılsız iddialar, iftiralar ve bilinçli olarak benimle ilgili olumsuz algı yaratma çabaları hayatımda onarılması zor izler bıraktı."

"MADDİ DESTEKTE BULUNMADIĞI GİBİ..."

Revna Sarıgül paylaşımlarının devamında şunları yazdı:

"Ortada mahkemece verilmiş resmi bir karar olmasına rağmen 'para için çocuklarımı kaçırdığım' imajı bile yaratılmaya çalışıldı. İnancım, ahlakım, anneliğim ve kadınlığım üzerinden yapılan ithamlara kayıtsız kalmamaya karar verdim. Çocuklarımın babası, ayrı yaşamaya başladıktan sonra çocuklarım ve benim için maddi destekte bulunmadığı gibi çocuklarımı okula götürüp getirdiğim tek arabayı bile benden geri istemiştir. Üstelik söz konusu araç, kendi aracımın satılması sonucunda elde edilen para da kullanılarak alınmış ve kendi şirketi üzerine yapılmıştır. Çocuklarımın ihtiyaçlarını ve evin giderlerini karşılayacak ekonomik gücüm olmadığından çocuklarım ile beraber geçici olarak annemin evine taşınmak zorunda kaldım."

Revna Sarıgül paylaşımında "Özetle aile terbiyemle uzun zamandır yürütmeye çalıştığım, yaşadığım acıları en yakınım olan ailemle bile paylaşamadığım bu sadakatsiz, psikolojik ve ekonomik şiddet ortamı artık benim için dayanılmaz hal almıştır" dedi.