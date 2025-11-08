MAGAZİN

Devrim Nas, Game of Thrones'un yıldızı Liam Cunningham ile buluştu

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'ne katılan ünlü oyuncu Devrim Nas, dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinde 'Davos Seaworth' karakterine hayat veren İrlandalı aktör Liam Cunningham ile fotoğrafını paylaştı.

Mustafa Fidan

Ünlü oyuncu Devrim Nas, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'ne katıldı. Festival, bu yıl dünyaca ünlü bir ismi daha İstanbul'da ağırladı.

DEVRİM NAS, GAME OF THRONES'UN YILDIZI LIAM CUNNIGHAM İLE BİR ARAYA GELDİ

'Game of Thrones'ta adlı dizide 'Davos Seaworth' karakterine hayat veren İrlandalı aktör Liam Cunningham, festival kapsamında İstanbul'a geldi.

GAZZE'YE VERDİĞİ DESTEKLE KAMUOYUNDA GENİŞ YANKI UYANDIRMIŞTI

Öte yandan Liam Cunningham, daha önce Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun toplantılarında yer almıştı.

Ünlü aktör, Filistin’e verdiği destekle de dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

game of thrones Boğaziçi Film Festivali
