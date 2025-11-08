Devrim Nas, Game of Thrones'un yıldızı Liam Cunningham ile buluştu

Ünlü oyuncu Devrim Nas, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'ne katıldı. Festival, bu yıl dünyaca ünlü bir ismi daha İstanbul'da ağırladı.

DEVRİM NAS, GAME OF THRONES'UN YILDIZI LIAM CUNNIGHAM İLE BİR ARAYA GELDİ

'Game of Thrones'ta adlı dizide 'Davos Seaworth' karakterine hayat veren İrlandalı aktör Liam Cunningham, festival kapsamında İstanbul'a geldi.

GAZZE'YE VERDİĞİ DESTEKLE KAMUOYUNDA GENİŞ YANKI UYANDIRMIŞTI

Öte yandan Liam Cunningham, daha önce Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun toplantılarında yer almıştı.

Ünlü aktör, Filistin’e verdiği destekle de dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.