Devrim Özkan'dan teknede yaz pozu! Fit haliyle beğeni topladı

Bir dönem Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan son dönemde sağlık sorunları yaşıyordu.

Şimdilerde hayatında kimse olmayan Devrim Özkan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu açıklamıştı. Güzel oyuncu, "Bütün aramalarınız ve mesajlarınız için teşekkür ederim. Bir böbrek ameliyatı geçirmek zorunda kaldım. Hayatımda yaşadığım en zor sağlık problemi olabilir" demişti. Sağlığı düzelen 'Çift Kişilik Oda' dizisinin yıldızı soluğu tatilde aldı.

Tekneyle denize açılan Devrim Özkan, bikinili pozlarıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Paylaşımlardan sonra Devrim Özkan sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer almayı başardı.

Fit vücudu ve doğal güzelliğiyle beğeni toplayan oyuncuya "Çok güzelsin", "Sezona bir girdi pir girdi", "Kenara çekilin kraliçe geldi" yorumları yağdı.