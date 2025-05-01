Devrim Özkan'ı unuttu! Lucas Torreira kız arkadaşıyla yakalanınca...

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, geçtiğimiz ocak ayında noktalamıştı.

Ünlü çift, ayrılıktan 8 ay sonra ilişkilerine ikinci bir şans daha vermişti. Evlenecekleri konuşulan ikili bir anda ayrılık kararı aldı.

Devrim Özkan ayrılıktan sonra "Hayatında ne kadar çok seversen sev bir insanı, hiçbir zaman o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme. Yani o haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın. Bunu öğrendim" sözleriyle dikkat çekti.

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira belli ki Devrim Özkan'ı unuttu. Birkaç hafta önce adı sosyal medya fenomeni Duygu German'la anılan Torreira bu sefer Nişantaşı'nda bir kadın kadın arkadaşıyla yemekte yakalandı.

Lucas Torreira, bir restoran çıkışında yeni sevgilisiyle Snob Magazin muhabirleri tarafından görüntülenince gerildi.

Kameraları görünce de ayrı yönlere gitmeyi tercih eden ikiliden Torreira köşe bucak kaçmayı uygun gördü.