Devrim Özkan iyileşir iyileşmez imaj değiştirdi! Pozları sosyal medyayı salladı

Son olarak 'Çift Kişilik Oda' dizisiyle ekrana gelen ancak dizisi tutmayan ve final yapan Devrim Özkan aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.

Lucas Torreira ile 2 Ağustos tarihinde barışma kararı alan fakat daha sonra ayrılan Devrim Özkan, hastane odasından paylaşım yapmıştı.

İkinci kez böbrek ameliyatı olduğunu duyuran Devrim Özkan, "Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. 2.ameliyatı oldum, daha iyi olacağım... Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere" ifadelerini kullanmıştı.

Ameliyat olduktan sonra ilk kez dışarı çıkan güzel oyuncu arkadaşının doğum günü partisine katıldı. Sağlık durumunu da paylaşan ünlü isim, "İyileşildi gibi, sağlığınıza çok dikkat edin" notunu düştü.

Özkan'ın paylaşımlarında imaj değiştirdiği gözlerden kaçmadı. Oyuncu saçlarının bir kısmını sarıya boyattı. Bu hali çok beğenilen Devrim Özkan'a beğeniler gecikmedi.