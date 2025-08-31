MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Devrim Özkan iyileşir iyileşmez imaj değiştirdi! Pozları sosyal medyayı salladı

Lucas Torreira ile yaşadığı çalkantılı aşk ile gündemde olan Devrim Özkan, geçtiğimiz haftalarda ameliyat olduğunu açıklamıştı. Hastaneden çıkan Devrim Özkan imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

Devrim Özkan iyileşir iyileşmez imaj değiştirdi! Pozları sosyal medyayı salladı
Kubra Akalın

Son olarak 'Çift Kişilik Oda' dizisiyle ekrana gelen ancak dizisi tutmayan ve final yapan Devrim Özkan aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.

Lucas Torreira ile 2 Ağustos tarihinde barışma kararı alan fakat daha sonra ayrılan Devrim Özkan, hastane odasından paylaşım yapmıştı.

İkinci kez böbrek ameliyatı olduğunu duyuran Devrim Özkan, "Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. 2.ameliyatı oldum, daha iyi olacağım... Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere" ifadelerini kullanmıştı.

Devrim Özkan iyileşir iyileşmez imaj değiştirdi! Pozları sosyal medyayı salladı 1

Ameliyat olduktan sonra ilk kez dışarı çıkan güzel oyuncu arkadaşının doğum günü partisine katıldı. Sağlık durumunu da paylaşan ünlü isim, "İyileşildi gibi, sağlığınıza çok dikkat edin" notunu düştü.

Devrim Özkan iyileşir iyileşmez imaj değiştirdi! Pozları sosyal medyayı salladı 2

Özkan'ın paylaşımlarında imaj değiştirdiği gözlerden kaçmadı. Oyuncu saçlarının bir kısmını sarıya boyattı. Bu hali çok beğenilen Devrim Özkan'a beğeniler gecikmedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir bakan bir daha baktı! Ön kısmına kimse anlam veremediBir bakan bir daha baktı! Ön kısmına kimse anlam veremedi
Nur Viral'in yeni programı beğenilmedi! Tepki alınca...Nur Viral'in yeni programı beğenilmedi! Tepki alınca...

Anahtar Kelimeler:
devrim özkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli için '35 bin TL' rakamı! 1 Eylül'de güncelleniyor

Emekli için '35 bin TL' rakamı! 1 Eylül'de güncelleniyor

Ali Koç'tan gece yarısı transfer hamlesi! Cimbom'u kızdıran teklif...

Ali Koç'tan gece yarısı transfer hamlesi! Cimbom'u kızdıran teklif...

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında transfer açıklaması...

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında transfer açıklaması...

MEB tartışmalara son noktayı koydu! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar... 'Siyah ayakkabı' zorunlu mu?

MEB tartışmalara son noktayı koydu! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar... 'Siyah ayakkabı' zorunlu mu?

Nur Viral'in yeni programı beğenilmedi! Tepki alınca...

Nur Viral'in yeni programı beğenilmedi! Tepki alınca...

Günlerdir sırra kadem basan Trump sonunda ortaya çıktı! 'Pentagon Pizza' teorisi çöktü

Günlerdir sırra kadem basan Trump sonunda ortaya çıktı! 'Pentagon Pizza' teorisi çöktü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.