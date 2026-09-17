Devrim Özkan ve Hafsanur Sancaktutan arasında ne oluyor? Bomba gönderme

Devrim Özkan ve Hafsanur Sancaktutan cephesinde hiç beklemediğimiz bir takip krizi patlak verdi. Bir dönem sosyal medyada oldukça samimi olan ikiliden Özkan'ın, şimdilerde aşk yaşadığı konuşulan Deniz Can Aktaş'ın eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ı takipten çıktığı fark edildi.

X'te bu konu gündeme gelince Devrim Özkan'a tepkiler de yağdı. 'Yeraltı'nda partneri olan Deniz Can Aktaş ile aşk yaşadığı konuşulan Devrim Özkan'ın Sancaktutan'ı takipten çıkmasının ardından imali bir mesaj geldi.

Hafsanur Sancaktutan, bütün bu takipten çıkma haberlerinin konuşulduğu saatlerde X hesabından “bazı tesadüfler fazla düzenli" paylaşımı yapınca dikkat çekti.



Hafsanur Sancaktutan'a destek mesajları yağarken Özkan'ın ise "Bizde tesadüf olmaz güzelim" paylaşımı yaptığı iddia edildi.