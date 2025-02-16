Devrim Özkan ve Lucas Torreira'nın ayrılığı sonrası yeni aşk iddiası: Luka Brajkovic ile takipleşme!

Ünlü oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, 2023'te başlayan ilişkileriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak, çiftin kısa bir süreliğine ayrıldığı ve ardından tekrar bir araya geldiği haberleri magazin gündeminde sıkça yer almıştı.

Devrim Özkan ve Torreira'nın aşkları doludizgin devam ederken, sürpriz bir ayrılık kararı almaları ise hayranlarını şaşırtmıştı. Lucas Torreira ve Devrim Özkan, birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından silerek birbirlerini takip etmeyi de bıraktılar.



GÜLLERİ PAYLAŞINCA MERAK EDİLDİ

Devrim Özkan, ayrılığın ardından çok geçmeden yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, Instagram hesabında Basketbol Süper Ligi'nin önemli isimlerinden Luka Brajkovic ile takipleşmeye başladı.

Darüşşafaka forması giyen başarılı basketbolcunun, Devrim Özkan'ı takip etmesi ve Özkan’ın Sevgililer Günü’nde paylaştığı kırmızı güller, yeni aşk iddialarını alevlendirdi.

Sosyal medyada başlayan bu takipleşme ve Özkan’ın paylaşımı, hayranları arasında büyük bir merak uyandırdı. Özkan’a gülleri gönderenin de Luka Brajkovic olduğu öne sürülürken, ikili henüz bu konuda bir açıklama yapmadı.

AYRILIK SONRASI DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Devrim Özkan’ın son dönemdeki açıklamaları da dikkat çekti. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim’in YouTube programına katıldığında, "Son ilişkin sana ne öğretti?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme geldi.

Özkan, "Hayatında ne kadar çok seversen sev, o durumun, o kişinin, o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme" dedi.