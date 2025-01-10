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  4. Lucas Torreira ile ayrılığı doğruladı! Devrim Özkan ayrılığın ardından ilk kez konuştu

Lucas Torreira ile ayrılığı doğruladı! Devrim Özkan ayrılığın ardından ilk kez konuştu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.01.2025 11:29
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Bir süredir aşk yaşayan ve evlenmeleri beklenen Devrim Özkan ile Lucas Torreira çiftinden geçtiğimiz haftalarda üzen haber gelmiş ve ünlü çiftin ayrıldığı iddiaları magazin manşetlerine bomba gibi düşmüştü. Önceki akşam bir davette görüntülenen Devrim Özkan ayrılığın ardından ilk kez konuştu.

Lucas Torreira ile ayrılığı doğruladı! Devrim Özkan ayrılığın ardından ilk kez konuştu

Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Devrim Özkan sonunda ayrılığı doğruladı.

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Evlenmeleri beklenen ünlü çiftin geçtiğimiz haftalarda ayrıldıkları iddia edilmiş ancak taraflardan bir açıklama gelmemişti. Bir davette görüntülenen Devrim Özkan özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu.

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AYRILIĞI DOĞRULADI

Devrim Özkan, gazetecilerin ayrılıkla ilgili sorularına; "Hayat... Evet ilişkimiz bitti bunu doğrulayabilirim şu anda. Herkes kendi ayarlarına bakıyor böylesi daha iyi oldu bizim için" ifadelerini kullandı.

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"HER YERDE KADIN SORUNU VAR"

Ayrıca Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkında da konuşan Devrim Özkan; "Ben yaklaşık bir yıldır çalışıyorum bu şirkette. Herkes gayet düzgün işini yapıyor. Tabii ki ve biliyorsunuz ki her yerde kadın sorunu var. Medya süresince bu olayı takip ediyor olacağız. Herkes için hayırlısı olur umarım" diyerek kaçamak cevaplar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira devrim özkan
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
transferler başlasın hele ocak ayı bulursun bir daha üzülme
Eski sevgiliden olmaz aga
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