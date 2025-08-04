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Devrim Özkan ve Torreira bir kez daha barıştı! Maçtan sonra soluğu orada aldı... Teknede aşka geldiler

Devrim Özkan ve Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira bir kere daha barıştı. Ünlü futbolcu maçtan hemen sonra soluğu sevgilisinin tatil yaptığı teknede aldı. Aşk dolu anlar ise GazeteMagazin kameralarına yansıdı.

Devrim Özkan ve Torreira bir kez daha barıştı! Maçtan sonra soluğu orada aldı... Teknede aşka geldiler
Kubra Akalın

Lucas Torreira, Lazio maçında attığı ilk golden sonrası yaptığı sevincin Devrim Özkan tarafından paylaşılması sosyal medyada gündem oldu. Torreira ise Devrim Özkan’ın paylaşımını kendi hikayesinde “hayatımın aşkı” notuyla alıntıladı.

Bu paylaşımlar sonrası Devrim Özkan ve Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira'nın bir kez daha barıştığı ortaya çıktı.

Lazio karşılaşmasının ardından İstanbul’dan ayrılan Lucas Torreira, ilk uçakla Bodrum’a sevgilisi Devrim Özkan’ın yanına gitti. Havalimanında futbolcuyu Özkan karşıladı.

Devrim Özkan ve Torreira bir kez daha barıştı! Maçtan sonra soluğu orada aldı... Teknede aşka geldiler 1

Tekne turuna çıkan çift, Bodrum açıklarında vakit geçirdi. Jet ski yapan ikili, ardından birlikte denize girdi.

Devrim Özkan’ın Torreira ile aşka geldiği anlar ise GazeteMagazin kameralarına yansıdı.

Devrim Özkan ve Torreira bir kez daha barıştı! Maçtan sonra soluğu orada aldı... Teknede aşka geldiler 2

AYRILIK SONRASI O SÖZLER GÜNDEME GELDİ

Sosyal medyada ise yeniden barışan çifte dair "Çok toksik oldular", "Ya çocuk oyuncağına döndü bu iş", "Dizi bitti aşk geri geldi" yorumları yapıldı.

Devrim Özkan son ayrılıktan sonra ilişkisine dair, “Ne kadar çok seversen sev, hiçbir zaman hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme. Yani o haddi, birine verecek kadar sevgini gösterme.” sözleriyle gündeme gelmişti.

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Lucas Torreira devrim özkan Devrim Özkan sevgilisi
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