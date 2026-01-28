MAGAZİN

Didem Balçın'dan radikal karar! Bir anda 800 kişiyi sildi

Son olarak Bir Zamanlar İstanbul dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Didem Balçın, hayatında büyük bir eleme yaptı. Artık düşüncelerinin eskisi gibi olmadığını belirten oyuncu, hayatından 800 kişiyi çıkardığını açıkladı.

Öznur Yaslı İkier

'Başka Dilde Aşk', 'Çakallarla Dans', 'Oflu Hoca'nın Şifresi', 'Diriliş Ertuğrul', 'Bir Zamanlar İstanbul' gibi birçok yapımda yer alan oyuncu Didem Balçın, açıklamaları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü isim son olarak birçok kişiyi hayatından çıkardığını söyledi. Balçın, geçtiğimiz yıl yaşadığı büyük kaybın ardından hayatındaki insanları gözden geçirdiğini söyledi.

Didem Balçın dan radikal karar! Bir anda 800 kişiyi sildi 1

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz mayıs ayında babasının vefatıyla sarsıldı ve zor bir dönemden geçti. Bu süreçte hayatındaki birçok ismi çıkarma kararı aldığını belirten Balçın, şunları söyledi:

"Eskiden herkesi seveyim, herkes beni sevsin telaşım vardı. Artık öyle değilim."

Didem Balçın dan radikal karar! Bir anda 800 kişiyi sildi 2

"800 KİŞİYİ SİLDİM"

Balçın, "Bir sabah kalktım 800 kişiyi sosyal medya hesabımdan sildim. Bir arkadaşım 'Bu beni çok üzdü' diye mesaj attı. Ne üzmesi? 3 senedir merhaba yok, nasılsın yok! Babam vefat ettiğinde yanımda değilsin! 800 kişiyi daha sileceğim." diye konuştu.

