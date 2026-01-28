Didem Balçın'dan radikal karar! Bir anda 800 kişiyi sildi

'Başka Dilde Aşk', 'Çakallarla Dans', 'Oflu Hoca'nın Şifresi', 'Diriliş Ertuğrul', 'Bir Zamanlar İstanbul' gibi birçok yapımda yer alan oyuncu Didem Balçın, açıklamaları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü isim son olarak birçok kişiyi hayatından çıkardığını söyledi. Balçın, geçtiğimiz yıl yaşadığı büyük kaybın ardından hayatındaki insanları gözden geçirdiğini söyledi.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz mayıs ayında babasının vefatıyla sarsıldı ve zor bir dönemden geçti. Bu süreçte hayatındaki birçok ismi çıkarma kararı aldığını belirten Balçın, şunları söyledi:

"Eskiden herkesi seveyim, herkes beni sevsin telaşım vardı. Artık öyle değilim."

"800 KİŞİYİ SİLDİM"

Balçın, "Bir sabah kalktım 800 kişiyi sosyal medya hesabımdan sildim. Bir arkadaşım 'Bu beni çok üzdü' diye mesaj attı. Ne üzmesi? 3 senedir merhaba yok, nasılsın yok! Babam vefat ettiğinde yanımda değilsin! 800 kişiyi daha sileceğim." diye konuştu.