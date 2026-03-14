MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Fatih Altaylı, İlber Ortaylı'nın arkasından konuşanlara sert çıktı! "Böylesine ahlaksızca iftiralar..."

Türkiye’de tarih denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan İlber Ortaylı 78 yaşında hayatını kaybetti. Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatının ardından bazı kesimler tarafından yazılanlara gazeteci Fatih Altaylı tepki gösterdi.

Öznur Yaslı İkier

Gazeteci Fatih Altaylı, Halk TV'de Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programına konuk oldu. Altaylı, ünlü tarihçi İlber Ortaylı öldükten sonra arkasından konuşan kişilere tek tek yanıt verdi.

''Sağda solda ölümünden sonra yazılanları okuyorum. Böylesine ahlaksızca iftiralar, yok elitistmiş. Elitist olmak başka bir şey, evet elitistti İlber ama toplumla barışık bir elitistti.

Kimseyi kınayan, küçük gören, hor gören bir tavrı yoktu. Hor gördüğü tek şey cehaletti, daha doğrusu cehaletin cüretine kızardı. Cahil olduğunun farkında olmayıp ukalalık edenlerleydi onun derdi.

Bugün bakın arkasından kötü konuşanlar kimler? Her kesimin uçları. Siyasi yelpazenin ya da inanç yelpazesinin uç kesimleri ona sövüp sayıyorlar.''

"İLBER'E NELER YAZMIŞ, SEN KİMSİN?"

Dün bir akademisyeni okudum, akademisyen demeye bin şahit ister, varlığı yok herhangi bir eseri yok. İlber'e ağzına geleni yazmış, bu Balkanlar üzerinde bir araştırma grubunda yer almak istemiş, İlber de ona demiş ki 'Balkan dillerinden herhangi birini biliyor musun?', 'bilmiyorum' deyince 'bana vaktimi kaybettirme' demiş.

Çok haklı, İlber'in görüşü şu, bir araştırma yapacaksan o araştırmanın dilini bileceksin öbür türlü araştırma yapamazsın, çeviri yaparsın. O yüzden de adam kin kusuyor İlber'e neler yazmış, sen kimsin? İlber'e sallayanlara baktığınız zaman herhangi bir eseri yok, iz bırakacak en ufak bir şeyi yok.

Bunlar kalkıp İlber'e bugün laf ediyor, o kadar ağrıma gidiyor ki. İlber bugün dünyanın saygı duyduğu bir adam. Kraliçe Elizabeth geldiğinde, kraliçeyi Türkiye'de gezdiren İlber'di. "

Altaylı, uzun yıllar birlikte program yaptığı Ortaylı'yı şu sözlerle anlattı:

"Türkiye'de son zamanlarda sayıları giderek azalan muhteşem adamlardan biriydi. Cehaletin aslında ne kadar utanılması gereken bir şey olduğunu biz ondan duyduk toplum olarak.

Onunla sohbet etmenin, fikir almanın, bilgi almanın, yeni bir şeyler öğrenmenin sonu yoktu. Her an içinden bambaşka bir şey çıkıyordu. Ben çok zor ikna ettim İlber'i, bunları çıkıp televizyonlarda anlatmaya.

"BİR KÜLTÜR ADAMIYDI, ALİM DEDİKLERİNDENDİ"

İlber'e şimdi tarihçi diyorlar. İlber tarihçi falan değil, milyon özelliğinden bir tanesi. İlber bir kültür adamıydı, alim dediklerindendi.

O kadar fazla konuda bu kadar derinlikli bilgiye sahip Türkiye'de insan sayısı herhalde İlber'den sonra bir kişi daha var mıdır, yok mudur çok emin değilim. "

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İlber Ortaylı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.