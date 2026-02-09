Didem Ceran, “Yüz naklimin 16. günü” diyerek son halini paylaştı

2006 yılında katıldığı Oryantal Star yarışmasıyla tanınan, 2011’de ise Survivor’daki performansıyla adından söz ettiren Didem Ceran, uzun süredir magazin dünyasından uzak bir yaşam sürüyordu.

Sosyal medyayı aktif kullanan Ceran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşkına çeviren bir karar aldığını duyurdu. Eski Survivor yarışmacısı Kore'ye giderek yüz nakli yaptırdı.

48 saat süren zorlu bir operasyonla yüz nakli geçiren Didem Ceran sık sık paylaşımlar yapıyor.

Konuşmakta zorlanan Ceran "Yüzümdeki bütün kemiklere ağzımın içi kesilerek ulaşıldı. Ağzımın içi dikiş dolu" dedi.

“Yüz naklimin 16. günü” diyerek son halini paylaşan Didem Ceran konuşmasında "Harika görünüyorum bebek gibi" dedi.



Sosyal medyada ünlü isme "Kendine bunu neden yaptın?" yorumları yağdı.