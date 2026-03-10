MAGAZİN

Didem Soydan bu defa baştan aşağı transparan! Podyumda cesur yürüyüş

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü manken Didem Soydan şimdi de podyumdaki cesur tarzıyla gündeme geldi. Bir defilede boy gösteren Soydan, baştan aşağı transparan elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Öznur Yaslı İkier

Mankenlik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve kendine has tarzıyla da çok konuşulan Didem Soydan, iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Her paylaşımı olay olan ünlü manken bu defa bir defilede boy gösterdi. Podyuma baştan aşağı transparan elbisesiyle damga vuran Didem Soydan cesur seçimiyle bakana bir daha baktırdı.

Defileden karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaşan Didem Soydan bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü isme; 'yine olay', 'çok cesur', 'yine fazla cesur' gibi yorumlar yapıldı.

Didem Soydan
