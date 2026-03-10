MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sahtekarlar dizisinin fişi çekildi! Başrol Hilal Altınbilek ülkeyi terk ediyor

Now Tv ekranlarında yayınlanan ancak reytinglere yenik düşen Sahtekarlar dizisinin fişi çekildi. Başrollerinde Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in yer aldığı dizi bu hafta yayınlanacak final bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak. Dizinin başrolü Hilal Altınbilek'in final sonrası Londra'ya yerleşeceği gündeme geldi.

Sahtekarlar dizisinin fişi çekildi! Başrol Hilal Altınbilek ülkeyi terk ediyor
Öznur Yaslı İkier

Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrollerinde yer aldığı Ay Yapım imzalı Sahtekarlar dizisi reytinglere yenik düştü.

Sahtekarlar dizisi sezona iyi başlasa da düşen reytinglerin ardından finalden kaçamadı. 7 Mart Cumartesi akşamı final bölümü yayınlanması beklenen Sahtekarlar'ın finali ertelendi.

Normal şartlarda Pazar akşamları ekranlara gelen dizininin finali 14 Mart Cumartesi akşamı yayınlanacak.

Sahtekarlar dizisinin fişi çekildi! Başrol Hilal Altınbilek ülkeyi terk ediyor 1

LONDRA'YA YERLEŞİYOR

Gel Konuşalım programına konuk olan Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; başrol Hilal Altınbilek bugün çekilecek olan son sahnelerinin ardından Londra'ya gidecek. Londra'dan ev tutan Altınbilek oraya yerleşmeye hazırlanıyor.

Sahtekarlar dizisinin fişi çekildi! Başrol Hilal Altınbilek ülkeyi terk ediyor 2

Program sunucularından Ece Erken'de Altınbilek için şunları söyledi; 'Dizi bitince ev kiralamış Londra'ya gidiyormuş. Bir proje olursa gelecek, yani git gel yapacakmış'

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dizisi final yapıyor! Bedelli askerlik için gün sayıyor Dizisi final yapıyor! Bedelli askerlik için gün sayıyor
Günlerce Dubai'de mahsur kaldı! Sonunda ülkeye döndüGünlerce Dubai'de mahsur kaldı! Sonunda ülkeye döndü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hilal Altınbilek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran 'kayıp' dedi, Netanyahu'dan fotoğraf geldi

İran 'kayıp' dedi, Netanyahu'dan fotoğraf geldi

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

Ateşlenen füzeler Pakistan ekonomisini vurdu

Ateşlenen füzeler Pakistan ekonomisini vurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.