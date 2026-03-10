Sahtekarlar dizisinin fişi çekildi! Başrol Hilal Altınbilek ülkeyi terk ediyor

Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrollerinde yer aldığı Ay Yapım imzalı Sahtekarlar dizisi reytinglere yenik düştü.

Sahtekarlar dizisi sezona iyi başlasa da düşen reytinglerin ardından finalden kaçamadı. 7 Mart Cumartesi akşamı final bölümü yayınlanması beklenen Sahtekarlar'ın finali ertelendi.

Normal şartlarda Pazar akşamları ekranlara gelen dizininin finali 14 Mart Cumartesi akşamı yayınlanacak.

LONDRA'YA YERLEŞİYOR

Gel Konuşalım programına konuk olan Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; başrol Hilal Altınbilek bugün çekilecek olan son sahnelerinin ardından Londra'ya gidecek. Londra'dan ev tutan Altınbilek oraya yerleşmeye hazırlanıyor.

Program sunucularından Ece Erken'de Altınbilek için şunları söyledi; 'Dizi bitince ev kiralamış Londra'ya gidiyormuş. Bir proje olursa gelecek, yani git gel yapacakmış'