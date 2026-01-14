Dilan Çıtak'ın Survivor'da tuvaletle imtihanı! "12 gündür tutuyorum"

Survivor 2026 yarışmacıları ada hayatının zorluklarıyla mücadele ediyor. Zaman zaman yarışmacılar yaşadıkları zor anlara dayanamayıp ağlıyor. Son olarak Seren Ay'ın tuvalet sorunu gündeme gelmişti.

Şimdi ise İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Dilan Çıtak konuşuluyor. Onedio'da yer alan habere göre; Dilan Çıtak, tuvalet sıkıntısına dikkat çekerek yaşadığını anlattı.

Çıtak, '12 gündür tuvalete gitmiyorum, terleyerek eritiyorum.” dedi. Bu açıklama sosyal medyada çok defa paylaşılarak gündeme geldi.

Öte yandan İbrahim Tatlıses geçtiğimiz gün kızı Dilan Çıtak'tan şikayetçi oldu. Geçtiğimiz yıl Bodrum’da kahvaltı sırasında Dilan Çıtak’ın fırlattığı kumandanın “silah sayılması” üzerine başlatılan süreç kamu davasına dönüşmüştü.