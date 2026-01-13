MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İbrahim Tatlıses konserlerini erteleyip adliyeye koştu! Dilan Çıtak'tan şikayetçi

Şu sıralar Survivor'da yarışan Dilan Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses ile arası düzelecek gibi değil. İbrahim Tatlıses konserlerini erteleyip ifade vermek için adliyeye gitti. Tatlıses kızının fırlattığı kumanda yüzünden şikayetçi oldu.

İbrahim Tatlıses konserlerini erteleyip adliyeye koştu! Dilan Çıtak'tan şikayetçi

İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak bir süredir küs... Son olarak Dilan Çıtak iddialara göre; Bodrum’da kahvaltı sırasında babasına kumanda fırlattı. Kumandanın “silah sayılması” üzerine başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Geçtiğimiz yıl Bodrum’da kahvaltı sırasında Dilan Çıtak’ın fırlattığı kumandanın “silah sayılması” üzerine başlatılan süreç kamu davasına dönüşmüştü.

İbrahim Tatlıses konserlerini erteleyip adliyeye koştu! Dilan Çıtak tan şikayetçi 1

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE ADLİYEYE GELDİ

tv100 Magazin Hattı'ndaki haberine göre; Almanya turnesi kapsamında planlanan iki konserini ifade vermek üzere ileri bir tarihe erteleyen Tatlıses, Bodrum Bitez Adliyesi’ne tekerlekli sandalye ile geldi.

İbrahim Tatlıses konserlerini erteleyip adliyeye koştu! Dilan Çıtak tan şikayetçi 2

KIZINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Adliyede verdiği ifadede kızı Dilan Çıtak’tan şikâyetçi olduğunu mahkeme huzurunda dile getiren Tatlıses, ifade işlemlerinin ardından Rusya’daki konseri için yola çıktı. Tatlıses daha önce şikayetini geri çekmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltında! İşte ilk görüntülerOktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltında! İşte ilk görüntüler
Fenomen dizinin kadrosuna dahil oldu! İşte rolüFenomen dizinin kadrosuna dahil oldu! İşte rolü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.