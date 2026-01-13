İbrahim Tatlıses konserlerini erteleyip adliyeye koştu! Dilan Çıtak'tan şikayetçi

İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak bir süredir küs... Son olarak Dilan Çıtak iddialara göre; Bodrum’da kahvaltı sırasında babasına kumanda fırlattı. Kumandanın “silah sayılması” üzerine başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Geçtiğimiz yıl Bodrum’da kahvaltı sırasında Dilan Çıtak’ın fırlattığı kumandanın “silah sayılması” üzerine başlatılan süreç kamu davasına dönüşmüştü.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE ADLİYEYE GELDİ

tv100 Magazin Hattı'ndaki haberine göre; Almanya turnesi kapsamında planlanan iki konserini ifade vermek üzere ileri bir tarihe erteleyen Tatlıses, Bodrum Bitez Adliyesi’ne tekerlekli sandalye ile geldi.

KIZINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Adliyede verdiği ifadede kızı Dilan Çıtak’tan şikâyetçi olduğunu mahkeme huzurunda dile getiren Tatlıses, ifade işlemlerinin ardından Rusya’daki konseri için yola çıktı. Tatlıses daha önce şikayetini geri çekmişti.