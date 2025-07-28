Dilan Çıtak polisin üzerine araba sürüp olay çıkardı! Skandala tepki yağarken İdo Tatlıses sessiz kalmadı

Daha önce uçakta çıkardığı olayla hafızalarda yer edinen İbrahim Tatlıses'in bir süredir küs olduğu kızı Dilan Çıtak yine bir skandala imza attı. Aracıyla emniyet şeridinden seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şarkıcı Dilan Çıtak'ı polis durdurup ehliyet ve ruhsat sormak istedi.

Bunun üzerine kamyonetle hareket etmeye çalışan Çıtak'ı polis ekibi durdurmaya çalıştı. "Dur" ihtarına uymayan Çıtak, kaçmaya çalışırken polisin üzerine aracı sürdü.

Polis, bunun üzerine silahını çekip Çıtak'ın araçtan inmesini istedi. Dilan Çıtak'ın aracı tekrar hareket ettirmesi üzerine polis havaya ateş açtı.

Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edilirken, kısa süre sonra aracından inen Çıtak, bu sırada yakında park halindeki tanımadığı bir kişiye ait otomobile bindi.

Bir süre sonra bu araçtan da inen Dilan Çıtak, tekrar kendi aracına binerek kapıları kilitledi. Polis, silahını Çıtak'ın aracına doğrultarak inmesi için uyardı. Bir süre sonra kapıyı açan Çıtak, polisler tarafından gözaltına alındı.

Bu süreçte Dilan Çıtak "Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım", "Ben ünlüyüm diye böyle yapıyorsunuz" gibi cümleler kullandı. Sosyal medyada da büyük tepki alan Çıtak'a bir darbede kardeşi İdo Tatlıses'ten geldi.

"BOŞ TENEKE ÇOK SES ÇIKARIR"

İdo Tatlıses İzzet Çapa'nın şu yorumunu beğenerek tarafını gösterdi:

"Boş teneke çok ses çıkarır… “Bana ünlü olduğum için yapıyorlar” demişsin. Memleketin dört bir yanında orman yangınları, insanlar diken üstünde…

Peki ya sen ne yapıyorsun? Polisin “Dur!” ihtarına uymayıp bir de arabayı üstüne sürüyorsun… Kardeş bu, öldürmeye teşebbüstür! Sonra da çıkıp mağdur edebiyatı yapıyorsun… Vallahi çok iyi adammış o polis; ben olsam çok farklı hareket ederdim…

Bir söz vardır: Altın tas içindekini gösterir… Ün, karakteri gizlemez; ortaya çıkarır…

Ve sende görünen tek şey, kibirle karışmış boşluk…"

Sosyal medyada da Dilan Çıtak'a büyük tepki var. Sosyal medya kullanıcıları "Şımarık", "Terbiyesiz biri", "Nereden geliyor bu özgüven?", "Polisimizin yanındayız" gibi binlerce yorumda bulundu.