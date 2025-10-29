MAGAZİN

Dilan Çıtak Survivor kadrosunda... Polisin üzerine arabasını sürmüştü

Acun Ilıcalı Survivor kadrosundaki yeni yarışmacıyı açıkladı. İbrahim Tatlıses'in küs kızı Dilan Çıtak kadroda yer alıyor. Ilıcalı açıklamasında "Dilan Çıtak Survivor 2026 Ünlüler&All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum" dedi.

Dilan Çıtak Survivor kadrosunda... Polisin üzerine arabasını sürmüştü

Survivor yarışmacıları merak edilirken Survivor kadrosunda bomba bir isim daha yer aldı. Keremcem ve Bayhan'dan sonra İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da Survivor 2026 kadrosuna girdi.

Acun Ilıcalı açıklamasında "Sevgili Dilan Çıtak Survivor 2026 Ünlüler&All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum" dedi.

Sosyal medyada Çıtak'ın yarışmaya dahil olduğunu duyanlar "Kaos kaçınılmaz", "Bu sene daha da olaylı", "Dilan yarışmacıları affetmez" yorumlarında bulundu.

Şarkıcı Dilan Çıtak son zamanlarda skandallarla anılıyor. Çıtak Bodrum’da emniyet şeridinde seyir halindeyken polis tarafından durdurulmak istemişti.

Dilan Çıtak Survivor kadrosunda... Polisin üzerine arabasını sürmüştü 1

POLİSLE YAŞADIKLARI OLAY OLDU

Ehliyet ve ruhsat istendiği sırada aracını hareket ettiren şarkıcı, “Dur” ihtarına uymayarak aracıyla ilerlemeye devam etmişti. Ardından duran şarkıcı kapıları kitlemişti.

Dilan Çıtak, geçtiğimiz yıl bir uçak yolculuğunda da tartışmalı bir olaya karışmıştı.

Dilan Çıtak Survivor kadrosunda... Polisin üzerine arabasını sürmüştü 2

THY’nin Bodrum - İstanbul seferinde, evcil hayvanını taşıma kurallarına uymadığı gerekçesiyle kabin ekibiyle tartışan Çıtak, görevlilere fiziksel müdahalede bulunduğu iddiasıyla İstanbul Havalimanı’nda polis eşliğinde uçaktan indirilmişti.

Dilan Çıtak
