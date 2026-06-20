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Dilan Polat hastaneye yatırıldı! Ziyaretler kısıtlı... Engin Polat açıklama yaptı

Sosyal medya hesapları kapatılan Dilan Polat’ın sağlık durumuyla ilgili Sıla Doğu ve eşi Engin Polat'tan açıklama geldi. Dilan Polat'ın ciddi ve uzun süreli bir hastane tedavisi gördüğü söylendi.

Dilan Polat hastaneye yatırıldı! Ziyaretler kısıtlı... Engin Polat açıklama yaptı
Öznur Yaslı İkier

Dilan Polat ve Engin Polat ailesi son haftalarda yaşadıkları acı olaylarla gündemden düşmüyor. 3 Haziran'da Çeşme Alaçatı'da meydana gelen silahlı saldırıda, Engin Polat'ın kuzeni ve ailenin yakın koruması olan Can Polat hayatını kaybetmişti.

Polat ailesi yaşanan bu acı olayın ardından büyük bir yas sürecine girdi.

Dilan Polat hastaneye yatırıldı! Ziyaretler kısıtlı... Engin Polat açıklama yaptı 1

HESAPLARI KAPATILMIŞTI

Dilan Polat'ın Instagram, TikTok, Facebook ve YouTube dahil olmak üzere tüm aktif olarak kullandığı tüm sosyal medya hesaplarına resmi erişim engeli getirildi.

Bir süredir hiçbir şekilde haber alınamayan Dilan Polat'ın hastaneye yatırıldığı ortaya çıktı. Engin Polat sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda "Kardeşim göçtü, hayat ortağım uzun süre hastanede tedavide, ben ise tekim..." ifadelerini kullandı.

Dilan Polat hastaneye yatırıldı! Ziyaretler kısıtlı... Engin Polat açıklama yaptı 2

TEDAVİ SÜRECİNDE OLDUĞUNU AÇIKLADI

Sıla Doğu, kendisine ait onaylı yayın kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, Dilan Polat’ın doktor kontrolünde olduğunu belirtti. Doğu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dilan şu an doktorlarının kontrolünde, ciddi ve özel bir tedavi sürecinden geçiyor. Bu nedenle ziyaretler kısıtlı olup, refakatçi dışında kabul yapılmamaktadır. Telefonlarını da aktif olarak kullanamamaktadır."

Mesajının devamında ablasının çocukları ve ailesi için yeniden ayağa kalkmak adına elinden gelen her şeyi yaptığını vurgulayan Sıla Doğu, bu hassas döneme dair anlayış gösteren herkese teşekkür ederek sevenlerinden dua beklediklerini ifade etti.

Dilan Polat hastaneye yatırıldı! Ziyaretler kısıtlı... Engin Polat açıklama yaptı 3

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
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