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Dilan Polat psikolojik tedavi için hastaneye yattı! Nihal Candan'ı arayıp...

9 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalan ve paylaşımlarına devam eden sosyal medya fenomeni Dilan Polat, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle kendi isteğiyle bir psikiyatri kliniğine yattığını açıkladı. Dilan Polat 29 kiloya kadar düşen ve yoğun bakım tedavisi süren Nihan Candan'ı arayıp dertleşti.

Dilan Polat psikolojik tedavi için hastaneye yattı! Nihal Candan'ı arayıp...
Kubra Akalın

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasından dolayı 9 ay cezaevinde yatan ve tahliye olduktan sonra psikolojik olarak zor günler geçiren Dilan Polat, psikiyatri kliniğine yattı.

Yaptığı her şeyi sosyal medyada paylaşarak gündeme gelen ve tepki çeken Polat, bu kararı ailece aldıklarını ve iyileşmek istediğini söyledi. "İyileşmek istiyorum Allah'ım. Kimsenin beni artık yormasını istemiyorum" diyen Dilan Polat'ın avukatı da açıklama yaparak bu süreçte mahremiyet istedi.

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Avukat açıklamasında “Müvekkilim Dilan Polat, uzun süredir maruz kaldığı ağır iddialar ve kamuoyu baskısı nedeniyle ciddi psikolojik zorlanmalar yaşamaktadır. Kendisinin ruhsal ve fiziksel iyilik halini korumak, bir birey ve anne olarak yaşamına sağlıklı şekilde devam edebilmesini sağlamak amacıyla, kendi iradesiyle bir psikiyatri servisine yatarak tedavi sürecine başlamıştır" dedi.

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Tedaviye başladıktan sonra telefon kullanmaya devam eden Polat'ın hastane odasındaki her anını paylaşması da bu istekten sonra dikkat çekti.

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Hastane odasından sık sık paylaşımlar yapan Dilan Polat, aşırı zayıflığından dolayı sağlık sorunları yaşadığı için tedavi gören Nihal Candan'ı da arayarak moral vermeye çalıştı.

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Dilan Polat
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