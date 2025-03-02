Dilan Polat ve Engin Polat ayrılık kararı aldı! Sosyal medyadan paylaştı

"Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. Dilan Polat'ın ifadesinde, tüp bebek tedavisi gördüğünü ve hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını söylediği öğrenildi. Engin Polat ise "Kesinlikle bizim uyuşturucu madde ile alakamız yoktur. Bize yapılan itibar suikastıdır." diye konuştu.

AYRILACAĞINI DUYURDU!

Gece saatlerinde gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çiftinin serbest bırakıldığı bildirilirken ifadeler de ortaya çıktı. Fenomen Dilan Polat sosyal medya hesabından eşi Engin Polat ile ayrılacağını duyurdu.

"ENGİN POLAT İLE YOLLARIMI AYIRMA KARARI ALDIM"

Dilan Polat sosyal medyasından yaptığı paylaşımda "Biz bir arada zarar ziyanız. olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetim ile zarar veriyorum uzaklaşmak istiyorum herkesten her şeyden yaşama hevesim de kalmadı. Eşim Engin Polat ile de yollarımı ayırma kararı aldım" dedi.

Fenomen isim Instagram'ın hikayeler kısmından arkasından konuşanlara da tepki gösterdi. İşte o paylaşımlar...

"Ben çırpınırken bana sırt dönen zamanında ekmeğimi yiyen sizler sizlere de hakkım helal değil, yaşama hevesim kalmadı benim"