Dilan Polat yine paylaşımıyla başını yaktı! Polat ailesine uyuşturucu soruşturması

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan ara kararda tahliye edilen Dilan Polat ile kocası Engin Polat hakkında şok karar. Polat ailesine uyuşturucu soruşturması başlatıldı. Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve Dilan Polat hakkında gözaltı kararı alındı.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT'A GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan bu görüntülerin ardından Polat ailesi hakkında gözaltı kararı verdi.

Karara göre, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiasına yer verildi.

Başlatılan soruşturmaya göre Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve Dilan Polat hakkında gözaltı kararı verildi.