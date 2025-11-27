MAGAZİN

Dilan Telkök ile Berkay Hardal çifti ölümden döndü!

Dilan Telkök ile Berkay Hardal çifti trafik kazası geçirdi. Büyük kaza atlattıklarını duyuran Dilan Telkök, sağlık durumlarını açıkladı.

Dilan Telkök ile Berkay Hardal çifti ölümden döndü!

Meleklerin Aşkı ve İstanbullu Gelin dizileriyle tanınan oyuncu Berkay Hardal, 2019 yılında meslektaşı Dilan Telkök ile nikâh masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl ilk kez anne ve baba olan ünlü çift, oğullarına Noyan adını vermişti.

Sosyal medyada sık sık paylaşımlarıyla gündem olan ikili, bu kez korkutan bir haberle adlarından söz ettirdi. Uzun süredir paylaşım yapmayan Dilan Telkök, takipçilerinin “Neden yoksunuz?” sorularına yanıt vererek ağır bir trafik kazası geçirdiklerini açıkladı.

Telkök, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Dilan Telkök ile Berkay Hardal çifti ölümden döndü! 1

“Öncelikle merakınız ve geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz. Maalesef geçen gece İzmir dönüşü büyük bir trafik kazası geçirdik. Şükür ki karşı taraf da dahil olmak üzere hepimiz sağ kurtulduk. Verilmiş sadakamız varmış.”

Dilan Telkök ile Berkay Hardal çifti ölümden döndü! 2

Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair detay verilmezken, çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

