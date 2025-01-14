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Dilara Altıntop kimdir, kaç yaşındadır, aslen nereli? Reza Zarrab'ın eşi olduğu söylenen Dilara Altıntop ne iş yapıyor?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.01.2025 12:31
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Dilara Altıntop kimdir, kaç yaşında gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Ebru Gündeş ile 11 yıl evli kalıp 2021 yılında boşanan Reza Zarrab'ın Dilara Altıntop ile dünyaevine girmeye hazırlandığı iddia edildi. Bu iddiaların ardından Dilara Altıntop hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Dilara Altıntop kimdir, kaç yaşındadır, aslen nereli? Reza Zarrab'ın eşi olduğu söylenen Dilara Altıntop ne iş yapıyor?

Dilara Altıntop'un kim olduğu merak ediliyor. Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın yıllar sonra yeniden nikah masasına oturacağı iddiaları gündeme geldi.

Ebru Gündeş ile 11 yıllık evliliğini 2021 yılında sonlandıran Reza Zarrab boşanmanın ardından kara para aklama ve banka dolandırıcılığı suçlarıyla tutuklanmış bir süre sonra da serbest bırakılmıştı.

Reza Zarrab'ım şimdi de Bursalı sosyetik güzel Dilara Altıntop ile Miami’de evleneceği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Hatta bazı ünlü isimlerin düğün için Türkiye’den Miami’ye gittikleri iddia edildi. Peki, Dilara Altıntop kimdir?

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DİLARA ALTINTOP KİMDİR?

Dilara Altıntop, Boston Üniversitesi'nde hukuk asistanı sertifikasyon programını tamamlayarak hukuki kavramlarda uzmanlaşmıştır.

Daha önce Fenerbahçe SK ve Türkiye Milli Yüzme Takımı'nda profesyonel yüzücü olarak görev yapan Altıntop, iş ve spor kariyerinde pek çok başarıya sahiptir.

Şu anda Miami, Florida'da yaşayan Altıntop, yönetici asistanı olarak hukuki belgeler hazırlama, toplantıları planlama ve müşteri dosyalarını düzenleme gibi görevleri yerine getirmektedir.

Türkiye Milli Yüzme Takımının eski üyesidir.

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