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  4. Diskalifiye mi oldu? Survivor'da Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın cezası açıklandı

Diskalifiye mi oldu? Survivor'da Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın cezası açıklandı

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
10.02.2025 22:45
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Survivor All Star'ın iddialı yarışmacılarından biri olan Adem Kılıçcı'nın Çılgın Sedat'a fiziksel temaslı saldırısı olay olmuştu. Kavganın ardından gözlerin çevrildiği Acun Ilıcalı Adem Kılıçcı'nın aldığı cezayı açıkladı. Adem Kılıçcı Survivor'dan diskalifiye mi oldu?

Diskalifiye mi oldu? Survivor'da Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın cezası açıklandı

Survivor All Star 2025'de Adem Kılıçcı ile Sedat Kapurtu (Çılgın Sedat) arasında yaşanan gerginlik gündem olmuştu. Adem'in Sedat'a saldırıp oturduğu yerden fırlatması sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı.

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Skandal olayın ardından da gözler Acun Ilıcalı'ya çevrilmişti. Adem'in diskalifiye edilip edilmeyeceği de merak edilmişti. Son bölümde Acun Ilıcalı, Adem'in aldığı cezayı açıkladı.

5 ÖDÜLDEN YARARLANAMAYACAK!

Acun Ilıcalı, Adem'in 5 ödülden yararlanamayacağını açıkladı. Ilıcalı, "Olayda tabii ki fiziksel olarak böyle altından kalkamayacak bir durum olmamış olabilir ama dokunmak da Survivor'da bir ceza sebebi." dedi.

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"Yarışmacı yarışmacıya agresif bir şekilde dokunduğu zaman bir yaptırım yapmak zorundayız ve tabii gönül istemezdi ama şimdi zaten mental olarak zorlanıyorsun, fiziksel olarak zorlanıyorsun artık ödül olarak da zorlanacaksın. Senin için belki de hayatının en zor Survivor'ı bu sene olacak. O da bitirebilirsen..." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
survivor Adem Kılıçcı
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