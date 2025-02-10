Diskalifiye mi oldu? Survivor'da Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın cezası açıklandı

Survivor All Star 2025'de Adem Kılıçcı ile Sedat Kapurtu (Çılgın Sedat) arasında yaşanan gerginlik gündem olmuştu. Adem'in Sedat'a saldırıp oturduğu yerden fırlatması sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı.

Skandal olayın ardından da gözler Acun Ilıcalı'ya çevrilmişti. Adem'in diskalifiye edilip edilmeyeceği de merak edilmişti. Son bölümde Acun Ilıcalı, Adem'in aldığı cezayı açıkladı.

5 ÖDÜLDEN YARARLANAMAYACAK!

Acun Ilıcalı, Adem'in 5 ödülden yararlanamayacağını açıkladı. Ilıcalı, "Olayda tabii ki fiziksel olarak böyle altından kalkamayacak bir durum olmamış olabilir ama dokunmak da Survivor'da bir ceza sebebi." dedi.

"Yarışmacı yarışmacıya agresif bir şekilde dokunduğu zaman bir yaptırım yapmak zorundayız ve tabii gönül istemezdi ama şimdi zaten mental olarak zorlanıyorsun, fiziksel olarak zorlanıyorsun artık ödül olarak da zorlanacaksın. Senin için belki de hayatının en zor Survivor'ı bu sene olacak. O da bitirebilirsen..." ifadelerini kullandı.