Bakan Ersoy duyurdu: 'Türk sinemasına 57 milyon 827 bin 500 TL'lik rekor destek'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026’nın ilk döneminde sinemaya rekor desteği duyurdu.128 projeye toplam 57 milyon 827 bin 500 TL kaynak aktarıldı. Bu kaynağın 49 milyon 250 bin TL’si 130 sinema salonuna yerli film gösterimleri için verilirken, 8 milyon 577 bin 500 TL'si ise animasyon, kısa film, senaryo ve proje geliştirme alanlarında 28 projeye dağıtıldı.

Cansu Çamcı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk sinema destek kararlarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ersoy, Bakanlık tarafından yılın ilk destekleme döneminde 128 projeye toplam 57 milyon 827 bin 500 TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

Sinema Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılının ilk destekleme kararları kapsamında 128 projeye toplam 57 milyon 827 bin 500 TL destek verilmesi kararlaştırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy rekor desteği sosyal medya hesaplarından duyurdu. Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

REKOR BÜTÇE İLE TÜRK SİNEMASINA GÜÇLÜ DESTEK

Bakanlığımızca 2026 yılının ilk destekleme döneminde, 128 projeye 57 milyon 827 bin 500 TL destek sağladık. Yerli filmlerin seyirciyle buluşmasını güçlendirmek amacıyla 130 sinema salonuna ise 49 milyon 250 bin TL kaynak aktardık. Animasyon, kısa film, senaryo ve proje geliştirme alanlarında toplam 28 projeye 8 milyon 577 bin 500 TL bütçe aktararak yaratıcı üretim sürecini destekledik. Türk sinemasını üretimden gösterime kadar bütüncül bir anlayışla desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz."
Destekler, üretimden gösterime uzanan süreci kapsayacak şekilde sinema sektörünün farklı alanlarına yönlendirildi. 2026-1 ve 2026-2 sayılı Kurul Kararları doğrultusunda, sektörün farklı dallarında toplam 128 projeye 57.827.500 TL destek sağlandı.

ÜRETİM VE YARATICILIĞA CAN SUYU: 28 YENİ PROJE

Türk sinemasında yaratıcı üretimi teşvik etmek ve nitelikli projelerin hayata geçirilmesini desteklemek amacıyla; 2026 yılının birinci döneminde 4 animasyon film yapım projesine 1.483.500 TL, 15 kısa film yapım projesine 4.674.000 TL, 6 senaryo ve diyalog yazım projesine 920.000 TL ve 3 proje geliştirme projesine ise 1.500.000 TL olmak üzere toplamda 28 projeye 8.577.500 TL destek verildi.

SİNEMA SALONLARI VE YERLİ FİLM GÖSTERİMLERİ UNUTULMADI

Yerli yapımların izleyiciyle buluşma ağını genişletmek amacıyla yürütülen "Yerli Film Gösterim Desteği" kapsamında rekor bir bütçe ayrılarak 100 yerli film gösterim projesi yoluyla Türkiye genelindeki 130 sinema salonuna toplam 49.250.000 TL destek verildi.

TÜRK SİNEMASINDA BÜTÜNCÜL GELİŞİM HAMLESİ

Sinemanın mutfağından sinema salonlarına kadar uzanan tüm aşamaların, birbirini tamamlayan kesintisiz bir üretim süreci olarak geliştirilmesi ve bu üretimin toplumun her kesimine ulaşmasını sağlamaya yönelik destekler sektörün sürdürülebilir büyümesi hedefi doğrultusunda kararlılıkla sürdürülecek.

Uzun metrajlı sinema film yapım, dağıtım ve tanıtım, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, ortak yapım ve belgesel film yapım türlerindeki başvurular, yılın ilerleyen dönemlerinde gerçekleştirilecek olan Sinema Destekleme Kurulları marifetiyle değerlendirilerek desteklenecek.

