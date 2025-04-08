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Dizi bitince aşkını ilan etmişti! Sandık Kokusu'nun yıldızı Nesrin Cavadzade'nin mutluluğu kısa sürdü! Ayrılık sebebi...

Sandık Kokusu dizisinin setindeki arkadaşları aşka dönüşen Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'den üzen haber geldi. Dizinin final yapmasının ardından aşklarını ilan eden ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü. Cavadzade ve Pekin'in ayrılık sebebi de ortaya çıktı.

Dizi bitince aşkını ilan etmişti! Sandık Kokusu'nun yıldızı Nesrin Cavadzade'nin mutluluğu kısa sürdü! Ayrılık sebebi...
Öznur Yaslı İkier

'Ağır Roman Yeni Dünya', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye' 'Yasak Elma', 'Şahane Hayatım' ve 'Sandık Kokusu' gibi birbirinden başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

Sandık Kokusu dizisinin finaline sayılı günler kala sette aşk bombası patlamış ve dizi bittiğinde de Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin aşkını ilan etmişti.

Sandık Kokusu dizi setinde yakınlaşan ve yaklaşık 2 aydır birbirini tanıma aşamasında olan Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den üzen haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ikilinin mutluluğu kısa sürdü ve ayrıldıkları ortaya çıktı.

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AYRILIK NEDENİ...

Bu kararın nedeniyle ilgili Cavadzade’nin iş odaklı ve disiplinli bir hayat tarzı sürmesi, ikilinin hayat tarzlarının birbiriyle uyuşmaması olduğu söyleniyor.

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Ayrıca Nesrin Cavadzade’nin yakın bir zamanda Pamir Pekin’i takipten çıkması da dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade Pamir Pekin
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