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Dizi çekimi için soluğu Ayvalık'ta aldı! Tuba Büyüküstün deniz kenarından peş peşe paylaştı

Şimdilerde Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezon çekimleri için Ayvalık'ta olan Tuba Büyüküstün, deniz kenarında verdiği pozları yayınladı. Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

Uzun süredir televizyon ekranından uzak olan ve yaşamını Paris'te sürdüren Tuba Büyüküstün, yaz tatilini çalışarak geçiren isimler arasında yer alıyor.

Başrollerini Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'la birlikte paylaştığı Zeytin Ağacı dizisinin üçüncü sezon çekimleri için Ayvalık'ta olan ünlü oyuncu, hem çalışıyor hem de deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Dizi çekimi için soluğu Ayvalık ta aldı! Tuba Büyüküstün deniz kenarından peş peşe paylaştı 1

Zaman zaman setten kareleri de takipçileriyle paylaşan Tuba Büyüküstün, bu kez sahil pozlarını peş peşe yayınladı.

Dizi çekimi için soluğu Ayvalık ta aldı! Tuba Büyüküstün deniz kenarından peş peşe paylaştı 2

Ünlü ismin bikinili pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Tuba Büyüküstün
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