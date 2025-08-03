Dizi çekimi için soluğu Ayvalık'ta aldı! Tuba Büyüküstün deniz kenarından peş peşe paylaştı

Uzun süredir televizyon ekranından uzak olan ve yaşamını Paris'te sürdüren Tuba Büyüküstün, yaz tatilini çalışarak geçiren isimler arasında yer alıyor.

Başrollerini Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'la birlikte paylaştığı Zeytin Ağacı dizisinin üçüncü sezon çekimleri için Ayvalık'ta olan ünlü oyuncu, hem çalışıyor hem de deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Zaman zaman setten kareleri de takipçileriyle paylaşan Tuba Büyüküstün, bu kez sahil pozlarını peş peşe yayınladı.

Ünlü ismin bikinili pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.