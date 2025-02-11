Dizi setinden aşk çıktı! Yönetmen ile güzel oyuncu...

Türkiye’nin ilk dikey dizilerinden Yelda'nın 100 bölümden oluşan ilk sezon çekimleri geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Yılmaz Kunt ve Selin Işık'ın başrollerini paylaştığı mini dijital dizinin setinden aşk haberi geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin yönetmeni Osman Kaya kalbini dizinin başrol oyuncusu Selin Işık’a kaptırdı. Çift aşklarını sosyal medyadan da ilan etti.

Selin Işık ve yönetmen Osman Kaya birlikte çekildikleri bir karelerini 'kırmızı kalp' emojisi ile birlikte yayınladılar.

SELİN IŞIK KİMDİR?

Selin Işık 26 Kasım 1987 tarihinde İzmir'de doğdu. Üniversite eğitimini Radyo ve televizyon bölümünde tamamladı. 2014 yılında yayınlanan Çılgın Dershane Üniversitede adlı sinema filmi ile adını duyurdu. Daha sonra Esaretim sensin, Siyah inci, Tam kafandan gibi yapımlarda yer aldı.