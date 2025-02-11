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Dizi setinden aşk çıktı! Yönetmen ile güzel oyuncu...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.02.2025 07:37
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Türkiye’nin ilk dikey dizilerinden Yelda'nın 100 bölümden oluşan ilk sezon çekimleri geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Dizi setinden aşk haberi geldi. Yönetmen Osman Kaya ile başrol oyuncusu Selin Işık yeni bir aşka yelken açtı.

Dizi setinden aşk çıktı! Yönetmen ile güzel oyuncu...

Türkiye’nin ilk dikey dizilerinden Yelda'nın 100 bölümden oluşan ilk sezon çekimleri geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Yılmaz Kunt ve Selin Işık'ın başrollerini paylaştığı mini dijital dizinin setinden aşk haberi geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin yönetmeni Osman Kaya kalbini dizinin başrol oyuncusu Selin Işık’a kaptırdı. Çift aşklarını sosyal medyadan da ilan etti.

selin ışık

Selin Işık ve yönetmen Osman Kaya birlikte çekildikleri bir karelerini 'kırmızı kalp' emojisi ile birlikte yayınladılar.

KİMDİR

SELİN IŞIK KİMDİR?

Selin Işık 26 Kasım 1987 tarihinde İzmir'de doğdu. Üniversite eğitimini Radyo ve televizyon bölümünde tamamladı. 2014 yılında yayınlanan Çılgın Dershane Üniversitede adlı sinema filmi ile adını duyurdu. Daha sonra Esaretim sensin, Siyah inci, Tam kafandan gibi yapımlarda yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Aşk dizi
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