Diziden mi ayrılıyor? Leyla'nın Nur'u Gonca Vuslateri'nin hamlesi olay oldu! Vazgeçince kafalar karıştı

Cemre Baysel, Alperen Duymaz ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Leyla Hayat Aşk Adalet dizisinde hayat verdiği Nur karakteri ile büyük beğeni toplayan Gonca Vuslateri son dönemde dizideki performansıyla gündeme geliyordu.

Performansının yanı sıra Vuslateri sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla konuşuluyordu. Cemre Baysel, Gonca Vuslateri'yle olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından silmişti. Birçok kullanıcı Gonca Vuslateri'nin ön plana çıkmasından dolayı başrol oyuncusu Cemre Baysel'in rahatsız olduğunu dile getirmişti.

TAKİPTEN ÇIKARDI SONRA VAZGEÇTİ!

Cemre Baysel'le aralarında soğuk rüzgarların estiği iddia edilen ünlü oyuncu Gonca Vuslateri ise bu sefer dizinin resmi hesabını takipten çıkardı. Dizinin hesabı da oyuncuyu sildi.

Gündem olan bu hamlenin ardından ise dizinin hesavı ve Vuslateri yeniden takipleşmeye başladı. Sosyal medyada ise Gonca Vuslateri'nin diziden ayrıldığı konuşuluyor.