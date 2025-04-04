Dizisi apar topar final yapmıştı! Melisa Döngel'in estetiksiz hali ortaya çıktı

Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam, Kusursuz Kiracı, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Kirli Sepeti ve Holding gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Melisa Döngel şimdi de estetiksiz haliyle gündemde.

Daha önce katıldığı bir programda samimi itiraflarda bulunan Melisa Döngel estetiklerini sıralayarak "Ben benlikten çıkmışım aslında!" itirafında bulunmuştu.

Ünlü isim daha sonra; “Çene dolgum, biraz yanak dolgum var, biraz dudak, biraz da botoks.” ifadelerini kullanmıştı. Melisa Döngel'in estetiksiz halini görenler çok şaşırdı.

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Ünlü isme sosyal medyada; 'başkası olmuş', 'bu nasıl değişim', 'sanki bambaşka biri' gibi yorumlar yapıldı.

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

Güzel oyuncu 18 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Rus asıllı ve Rusya vatandaşlığına sahip.

Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı. İlk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik adlı dizide Sevtap karakterini canlandırdı. Yine aynı yıl rol aldığı Arka Sokaklar dizide Nil karakterini oynadı.

2017-2019 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye adlı dizide Deniz Çelik Elibol karakterine hayat verdi.