Dizisi apar topar final yapmıştı! Murat Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu

Ekranlarda son olarak Ebru Şahin ile başrolünü paylaştığı Gizli Bahçe dizisi ile boy gösteren yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım'ın projesi beklediği gibi uzun soluklu olmamış ve aniden final yapmıştı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Murat Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yıldırım, TRT tabii’nin “Kara Kış” kod adlı yeni iddialı dizisiyle prensipte el sıkıştı.

Meriç Demiray ve S.Cenk Boğatur’un senaryosunu yazdığı dizi çok etkileyici gerçek bir hikâyeden yola çıkılarak kaleme alındı. “Kara Kış” dizisi “Son Akşam Yemeği” ve “Aşkın Dünkü Çocukları” filmlerini çeken Levent Onan yönetmen koltuğuna oturacak.

MURAT YILDIRIM ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Son dizisi aniden final yapan Murat Yıldırım final bölümü sonrası "İzleyen herkese teşekkür ediyorum, kusur bizdeyse özür dilerim" demişti.