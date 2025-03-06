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  4. Dizisi beklenmedik şekilde final yapmıştı! Hafsanur Sancaktutan son pozlarıyla gündemde! Beğeni yağdı

Dizisi beklenmedik şekilde final yapmıştı! Hafsanur Sancaktutan son pozlarıyla gündemde! Beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.03.2025 11:04
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Son olarak başrollerini Ece Uslu ve Aras Aydın ile paylaştığı Siyah Kalp dizisinde rol alan Hafsanur Sancaktutan'ın dizisi beklenmedik şekilde final yapmış bu karar hayranlarını üzmüştü. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Sancaktutan'ın peş peşe yayınlanan kareleri kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Dizisi beklenmedik şekilde final yapmıştı! Hafsanur Sancaktutan son pozlarıyla gündemde! Beğeni yağdı

Aşk Ağlatır, Son Yaz, Darmaduman, Ya Çok Seversen ve son olarak Siyah Kalp dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın dizisi beklenmedik şekilde final yapmış hayranları bu durum karşısında çok üzülmüştü.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

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Tülden pembe elbisesiyle peş peşe pozlar veren Sancaktutan iddialı kareleriyle beğeni topladı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'muhteşem', 'bayıldım', 'çok güzel kız' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hafsanur Sancaktutan
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