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Dizisi biter bitmez teklif yağmıştı! Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel'e ödül

Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kan Çiçekleri dizisinde Barış Baktaş ile başrolü paylaşan Yağmur Yüksel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Dizisi final yaptıktan sonra teklif yağan ünlü isim “Kızgın Topraklar” dizisi ile anlaşma sağlamıştı. Ünlü isim şimdi de 'En Başarılı Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

Dizisi biter bitmez teklif yağmıştı! Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel'e ödül
Öznur Yaslı İkier

"Kan Çiçekleri" dizisinin yıldızı Yağmur Yüksel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu. Dizisinin final yapmasının ardından teklif üstüne teklif yağan güzel oyuncu sonunda kararını verdi.

Yağmur Yüksel “Kızgın Topraklar” dizisi ile anlaşmaya vardı. Cemal Şan’ın yöneteceği, Eser Ali Biren’in yazdığı dizide Yağmur Yüksel “Eylül” karakteriyle başrolde olacak.

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Yeni dizisi heyecanla beklenen ünlü isim şimdi de En Başarılı Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

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Yağmur Yüksel'e sosyal medyada; 'Çok başarılı', 'Geleceği parlak' gibi yorumlar yapıldı.

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Kan Çiçekleri konusu Yağmur Yüksel
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