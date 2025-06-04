Dizisi biter bitmez yeni projeyle anlaştı! Kan Çiçekleri’nin yıldızı Yağmur Yüksel setten paylaştı

"Kan Çiçekleri" dizisinin yıldızı Yağmur Yüksel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu.

Dizisinin final yapmasının ardından teklif üstüne teklif alan güzel oyuncu sonunda kararını verdi.

Aşk Sözleşmesi dizisiyle yeniden setlere dönen Yağmur Yüksel paylaştığı karelerle dikkat çekti.

Aşk Sözleşmesi dizisinin başrollerini Yağmur Yüksel ve Samet Kaan Kuyucu paylaşıyor.

Ayşe Işıkmen ve Esra Yurtsever’in senaristliğini üstlendiği Aşk Sözleşmesi dizisini Murat Aksu yönetiyor.

Ünlü oyuncu Yağmur Yüksel’in setten paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından hem beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.