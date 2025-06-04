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Dizisi biter bitmez yeni projeyle anlaştı! Kan Çiçekleri’nin yıldızı Yağmur Yüksel setten paylaştı

Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kan Çiçekleri dizisinde Barış Baktaş ile başrolü paylaşan Yağmur Yüksel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekmişti. Dizisi final yapan Yüksel'e adeta teklif yağdı. Güzel oyuncu dizisi biter bitmez hemen bir yenisi ile anlaştı. Yağmur Yüksel, Aşk Sözleşmesi dizisinin setinden paylaştı.

Dizisi biter bitmez yeni projeyle anlaştı! Kan Çiçekleri’nin yıldızı Yağmur Yüksel setten paylaştı
Öznur Yaslı İkier

"Kan Çiçekleri" dizisinin yıldızı Yağmur Yüksel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu.

Dizisinin final yapmasının ardından teklif üstüne teklif alan güzel oyuncu sonunda kararını verdi.

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Aşk Sözleşmesi dizisiyle yeniden setlere dönen Yağmur Yüksel paylaştığı karelerle dikkat çekti.

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Aşk Sözleşmesi dizisinin başrollerini Yağmur Yüksel ve Samet Kaan Kuyucu paylaşıyor.

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Ayşe Işıkmen ve Esra Yurtsever’in senaristliğini üstlendiği Aşk Sözleşmesi dizisini Murat Aksu yönetiyor.

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Ünlü oyuncu Yağmur Yüksel’in setten paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından hem beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Yağmur Yüksel
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