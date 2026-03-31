Dizisi final yapar yapmaz imaj tazeledi! Bahar Şahin son haliyle şaşırttı

Zalim İstanbul, O Hayat Benim ve Gülümse Kaderine gibi birçok projede yer alan Bahar Şahin Aynı Yağmur Altında dizisiyle ekrana geri dönmüştü. Ancak iddialı başlayan dizi için 7. bölümde final kararı verildi.

Aynı Yağmur Altında dizisinin final kararıyla birlikte projede 'Beliz' rolüne hayat veren Bahar Şahin imaj değişikliğine gitti. Bir mekan çıkışı görüntülenen ünlü oyuncu son haliyle şaşırttı.

YORUM YAĞDI

Koyu saçlarını sarıya boyatan Bahar Şahin bu haliyle de takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme sosyal medyada; 'her hali güzel', 'yakışmış', 'böyle de güzel' gibi yorumlar yapıldı.

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

4 Mayıs 1997 Ankara doğumlu Elif Bahar Şahin aslen Artvinlidir. 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti. İlk oyunculuk deneyimini, 2015 yılında O Hayat Benim dizisiyle yaşadı.

Daha sonra Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde rol aldı. 2019-2020 yılları arasında yayımlanan Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterini canlandırdı.